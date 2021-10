Eden Hazard a failli sauver le Real Madrid, son but est annulé pour hors-jeu (vidéo)

Le Real Madrid s'est incliné contre l'Espanyol Barcelone 2-1. Alors qu'ils étaient menés 2-0, les Merenges ont réduit le score grâce à Karim Benzema 2-1 à la 70e minute. C'est à ce moment qu'Eden Hazard monte sur le terrain à la place de Vinicius Jr.

Le Belge a montré quelques gestes intéressants et a même failli empêcher la défaite à son équipe. Bien servit dans l'axe par Benzema, Hazard reprend le ballon d'une superbe volée pour l'envoyer au fond des filets. Malheureusement, le Français était hors-jeu et le but de notre compatriote a été logiquement annulé.

Dommage pour le Belge, il reste à espérer qu'il retrouve bientôt le chemin des filets pour de bon.

Au classement, le Real Madrid reste en tête de la Liga mais manque l'occasion de garder 3 points d'avance sur l'Atletico qui co-occupe la place de leader avec 17 points.