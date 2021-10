Pro League: Seraing cartonne face à Zulte Waregem (5-1)

Pro League: résultats et classement

Georges Mikautadze (8e, 71e, 81e), Ablie Jallow (37e) et Youssef Maziz (48e) ont permis au FC Seraing de surclasser 5-1 Zulte Waregem, qui a terminé à dix après l'exclusion de Frank Boya (74e). Après dix journées de D1A, les Métallos comptent 12 points (12e) et les Flandriens, qui ont réduit le score par Jelle Vossen (66e, 3-1) sont 15e (9 points).

Surprise à Zulte Waregem où Sammy Bossut a pris place dans le but alors que sa dernière apparition en match officiel remontait au 3 février à l'occasion de l'élimination en 16e de finale de la Coupe par l'Olympic Charleroi.

Le gardien a vite appris qu'il ne signerait pas une clean sheet pour son retour: sur le premier contre dangereux de Seraing, Lasse Vigen a secoué Antoine Bernier et Mikautadze a transformé le penalty accordé par Wim Smet (8e, 1-0).

Intéressante jusque-là, la rencontre allait encore l'être grâce à la réaction de Waregem et aux contres de Seraing mais Idrissa Doumbia n'a pas cadré le ballon de l'égalisation (13e) et Mikautadze a croqué son tir (14e).

Par la suite, les Métallos ont été plus dangereux notamment quand Jallow a servi Mikautadze dans la profondeur mais Bossut est bien sorti (23e). Le gardien n'a pas eu le temps de relâcher l'attention puisque sur une perte de balle de Bassem Srarfi, il a dû intervenir sur un bon centre de Mikautadze vers centre à Bernier (28e). Bossut s'est encore distingué à plusieurs reprises mais cela ne pouvait durer et il n'a pu contrer une reprise de la tête de Jallow sur un centre de Bernier (37e, 2-0).

Les Métallos sont restés dominateurs après le repos et Maziz leur a donné plus d'aise encore en plaçant le ballon dans le petit angle (48e, 3-1).

Alors que le score aurait encore pu évoluer en faveur de Seraing si Mikautadze s'était montré plus tueur (50e, 58e, 61e), Vossen a réduit le retard des visiteurs (66e, 3-1). Toutefois, l'international géorgien est redevenu plus efficace sur un service de Bernier (71e, 4-1), a été à la base de l'exclusion de Boya (74e) et a signé un triplé (81e, 5-1).

Au classement général, Seraing se donne un peu d'air et prend la 13 place avec trois points d'avance sur son adversaire du jour qui stagne à la 15e place.