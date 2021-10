Florian Vermeersch, héroïque 2e à Paris-Roubaix: "Je suis fait pour les classiques"

Florian Vermeersch a été héroïque pour sa première participation à Paris-Roubaix. Le jeune Belge de 22 ans a terminé 2e de la Reine des classiques, juste derrière l'Italien Sonny Colbrelli et devant le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Vermeersch était évidemment ravi de sa prestation mais aussi, étonnement, un peu déçu ! "Deuxième... C'est à la fois une déception et une fierté. Je suis déçu mais dans quelques jours je me sentirai mieux. Je me sentais bien. Aujourd'hui, c'était de l'adrénaline! Passer si proche de la victoire, c'est bien sûr décevant. J'étais en position idéale même si Moscon était sans doute le plus fort (ce dimanche). J'avais des crampes en fin de course, ce qui peut expliquer mon mauvais sprint. Deuxième de ce monument, c'est une fierté, bien sûr, mais ne me comparez pas à Tom Boonen, même si ce résultat n'est pas un accomplissement, j'espère que ce n'est qu'un début. Je suis fait pour les classiques".