Belgian Men Hockey League - Le Léopold et l'Orée à nouveau réunis en tête du championnat

(Belga) Le Léopold, victorieux 2-7 à l'Antwerp, a refait son retard de deux points sur l'Orée, contraint au partage 1-1 au Waterloo Ducks, pour à nouveau reprendre la tête de la Belgian Men Hockey League, dimanche au terme de la 6e journée du championnat de Belgique de Division Honneur. Les Ucclois et Woluwéens totalisent chacun 13 unités, mais les Léomen possèdent de loin la meilleure différence de buts (+18, pour +2 à l'Orée).

A Sint-Job-in-'t-Goor; le Léopold a mené 1-3 à la mi-temps, avec des buts de Tom Boon, Maxime Plennevaux et Tanguy Zimmer. Les trois mêmes buteurs ont réussi un doublé en seconde mi-temps, Dylan Englebert ponctuant la série avec un 7e but en fin de partie. Pendant ce temps, Waterloo Ducks et Orée ont entamé leur derby à toute vitesse, inscrivant les deux buts de la rencontre dans les 7 premières minutes. Les Canards ont ouvert le score par William Ghislain (6e), Timothée Clément répondant du tac au tac quelques secondes plus tard (7e). Il s'agit du 5e partage en six rencontres du Watducks, finaliste malheureux de la défunte saison. Derrière le duo bruxellois, le Dragons, exempté à la suite de sa participation à l'EHL avec La Gantoise, occupe la 3e place (10 pts), devant le Racing, auteur d'un nul 2-2 avec le Daring, et La Gantoise (9 pts chacun). Louvain, vainqueur 3-2 de l'Herakles à Heverlee, se hisse en moitié de classement, 6e avec 6 unités, devant le Daring et le Braxgata qui s'est incliné 2-0 au Beerschot. Herakles (5), Waterloo Ducks (5), Beerschot (4) et Antwerp (3) ferment la marche. (Belga)