Golf: Sam Burns remporte à Sanderson Farms son 2e titre sur le circuit PGA

Sam Burns a réalisé quatre birdies en cinq trous sur la fin de son parcours dimanche pour remporter le Sanderson Farms Championship, le second titre de sa carrière sur le circuit PGA.

L'Américain, âgé de 25 ans, a réalisé une carte de 67, 5 sous le par, dans la dernière manche pour finir à 266, 22 sous le par après 72 trous au Country Club de Jackson, dans le Mississipi.

Il devance d'un coup ses compatriotes Nick Watney et Cameron Young et de deux le Suédois Henrik Norlander et les Américains Hayden Buckley, Andrew Landry et Trey Mullinax.

"C'est énorme", a réagi Burns après sa victoire. J'adore venir ici toute l'année, c'est l'endroit le plus proche de chez moi pour jouer", a poursuivi le golfeur, qui vit dans l'état voisin de la Louisiane.

Classé 25e mondial, Sam Burns avait remporté son premier titre sur le circuit PGA au Valspar Championship en mai.

Classement (par 72):

1. Sam Burns (USA) -22 (68-66-65-67)

2. Nick Watney (USA) -21 (65-66-71-65)

. Cameron Young (USA) -21 (67-65-67-68)

4. Henrik Norlander (SWE) -20 (68-66-70-64)

. Hayden Buckley (USA) -20 (67-65-70-66)

. Andrew Landry (USA) -20 (68-68-66-66)

. Trey Mullinax (USA) -20 (70-66-64-68)

8. Kim Si-woo (KOR) -19 (66-71-66-66)

. Seth Reeves (USA) -19 (71-66-63-69)

. Sahith Theegala (USA) -19 (64-67-67-71)

11. Harold Varner (USA) -18 (65-71-67-67)

. CT Pan (TPE) -18 (68-67-67-68)

. Cameron Tringale (USA) -18 (71-66-62-71)

14. Tyler Duncan (USA) -17 (68-68-69-66)

. Will Zalatoris (USA) -17 (70-61-72-68)

. Roger Sloan (CAN) -17 (66-67-68-70)