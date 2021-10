Danny Blind critique le travail défensif de Cristiano Ronaldo: "Il ne participe pas"

Cristiano Ronaldo est en pleine bourre depuis son retour à Manchester United mais certains observateur trouvent que le Portugais nuit à l'équilibre de son équipe.

Danny Blind, ancien international néerlandais et père de Daley Blind, s'est montré très critique envers Cristiano Ronaldo. Sur le plateau de Sportnieuws, l'ancien joueur de l'Ajax reproche à Cristiano Ronaldo de perturber l'équilibre de son équipe.

"Manchester United a perdu sa structure défensive depuis le retour de la star portugaise Cristiano Ronaldo", a le Batave et dont les propos sont repris par nos confrères de la Dernière Heure. "Ronaldo n’est pas tenu de participer activement (au travail défensif), du genre: prends ton temps. On voit aussi les autres joueurs se regarder en se disant: ‘mais comment on va résoudre ce problème'. Normalement un attaquant court d’un défenseur central à l’autre. Cela a engendré beaucoup de malentendus (...) Le pressing n’était déjà pas le point fort de United. Ronaldo n’y participe pas, il n’est pas comme ça. Il ne pense qu’aux buts et espère que les autres vont récupérer le ballon."

Depuis son retour à ManU, Ronaldo a inscrit 5 buts en 6 matchs. Un rendement formidable qui compense son manque d'efficacité défensive selon Gary Neuville, ancien joueur de Manchester United, devenu consultant télé. "Si Ronaldo joue, il faut mettre autour de lui des joueurs qui pardonnent le fait qu'il ne presse pas. Ou qu'il ne ferme pas les opportunités de passes adverses. Vous perdez presque un joueur lorsque vous n'avez pas la possession du ballon. Mais vous lui pardonnez cela en raison de sa capacité à gagner des matchs. Vous devez choisir un groupe de joueurs autour de Ronaldo qui travaillent dur."

L'actuel souci de Manchester United, selon l'ancien international anglais, c'est ce manque d'équilibre entre les joueurs. "Manchester United est à des millions de kilomètres de Man City et Liverpool" regrette Neuville. "Ils n'ont rien à voir avec ces deux équipes. Mais ils pourraient l'être s'ils avaient un groupe de joueurs sur le terrain qui se complètent. En ce moment, il y a beaucoup trop de joueurs du même type."

Après sept journées de championnat, Manchester United est 4e à égalité de points avec Manchester City (3e), Everton (5e) et Brighton (6e).