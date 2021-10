Axel Witsel ne veut plus penser à la défaite en demi-finale de la Coupe du monde et présage "un bon match" contre la France

Axel Witsel s’est présenté devant la presse ce lundi après-midi pour préfacer la demi-finale de Ligue des Nations contre la France, Jeudi.

À trois jours du choc contre l’équipe de France en demi-finale de Ligue des Nations, Axel Witsel s’est présenté devant la presse pour préfacer ce "match assez spécial."

"Ça va être un bon match" s’enthousiasme le milieu de terrain. "Ça va être un match assez spécial par rapport à la demi- finale (de la Coupe du monde 2018, ndlr)."

La question de cette demi-finale est inévitable. Près de la moitié des questions de la conférence de presse ont porté sur cette défaite. "On n’a pas ça en tête" répond d’emblée Witsel. "On ne doit pas être focus sur le passé. On ne doit pas trop se mettre de pression par rapport à ça. On va tout faire pour aller en finale" dit-il. Et pour tuer tous soupçons, il ajoute que "c’est derrière nous, 2018 c’est 2018 et basta. C’est en dehors de ma tête depuis longtemps."

Si les Diables parviennent à battre la France, il leur faudra se défaire de l’Italie ou de l’Espagne en finale avant d’éventuellement soulever le trophée. Une coupe qui est "un cran en dessous" par rapport à la Coupe du monde ou l’Euro, reconnait Witsel qui ajoute qu’"au final il y a un titre à jouer. Si on peut aller chercher ça, ça serait bien pour notre groupe."

Pour se hisser en finale, les Belges pourront espérer compter sur la méforme actuelle de l’EDF. "Ils n’ont pas été à leur niveau lors des dernières rencontres" analyse Witsel qui ne veut surtout pas prendre l’adversaire pour battu d’avance. "Ça reste la France avec des joueurs au top. Ils peuvent se réveiller d’un coup contre nous."

Bien que la déception de la demi-finale du Mondial ait disparu, les enseignements de cette défaite sont restés. "Les phases arrêtées c’est super important. Tu dois toujours être concentré. Si on doit retenir quelque chose, c’est ça".

Au rayon des bonnes nouvelles, il y a le retour en forme de Kevin De Bruyne. Le joueur de Manchester City s'est blessé durant l'Euro et a dû se soigner durant tout l'été. "Kevin est de retour, ça va nous faire du bien, c’est un joueur important. Le groupe est bien, physiquement et mentalement" s'est réjouit Axel Witsel.

Le joueur de Dortmund a lui-même été victime d'une très grosse blessure la saison passée qui a failli le priver d'Euro. Heureusement, à force de travail et de volonté, Witsel a pu se remettre in extremis et participer à la compétition avec les Diables. "Je touche du bois" sourit Witsel en espérant que la blessure soit définitivement derrière lui. "Tout s’est bien passé. J’ai pu me reposer après l’euro. J’ai enchainé les matchs depuis le début de la saison donc je touche du bois."