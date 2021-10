Ligue des Nations: Italie-Espagne et France-Belgique, revanches dans l'air

L'Italie contre l'Espagne mercredi à Milan et la France face à la Belgique jeudi à Turin: les demi-finales de la Ligue des nations proposent cette semaine des affiches prestigieuses aux airs de revanche.



Au stade San Siro, les Italiens, champions d'Europe en titre, retrouvent les Espagnols qu'ils ont éliminés en demi-finale de l'Euro à Wembley en juillet dernier (1-1 a.p., 4 tirs aux buts à 2).



A l'Euro-2016, l'Espagne avait déjà chuté en huitièmes de finale contre l'Italie (2-0), quatre ans après son triomphe (4-0) en finale de l'Euro-2012 face au même adversaire.



Le patron de la Nazionale Roberto Mancini sera privé sur blessure de Ciro Immobile (Lazio), co-meilleur buteur de Serie A, qui a été remplacé dans le groupe par Moise Kean (Juventus Turin).



Seuls ce dernier et Lorenzo Pellegrini (AS Rome) n'ont pas disputé l'Euro parmi les 23 joueurs italiens retenus.



Du côté de la Roja, Luis Enrique a rajeuni ses troupes, à l'image des Barcelonais Gavi, 17 ans, et Pedri, 18 ans.



Bryan Gil (Tottenham), 20 ans, et Yeremi Pino (Villarreal), 18 ans, figurent également dans un groupe qui ne compte en revanche aucun joueur du Real Madrid.



Pour l'autre rencontre de ce "Final 4" (finale à quatre), disputée au Juventus Stadium, il faut remonter un peu plus loin dans le temps pour trouver trace d'une confrontation marquante puisqu'il s'agit d'une revanche de la demi-finale de la dernière Coupe du monde remportée contre les Belges par les Français (1-0), sur la voie de leur deuxième sacre mondial.



Certaines déclarations des perdants avaient renforcé la rivalité entre les deux équipes.



"On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous", avait alors déploré Thibault Courtois. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait quant à lui assuré Eden Hazard.



Après un Euro-2020 raté, les sélections dirigées par Didier Deschamps et Roberto Martinez auront à coeur de régler leur contentieux dans un cadre certes moins clinquant, la Ligue des nations ayant été conçue par l'UEFA pour remplacer la litanie des matches amicaux.



La France et la Belgique, meilleures équipes du premier tour de cette Ligue des nations, se sont déjà assurées par ce biais de participer a minima aux barrages pour la Coupe du monde 2022 si jamais ces deux nations ne parvenaient pas à décrocher leur ticket au terme de la phase de qualifications traditionnelle.



Pour savoir qui succédera au Portugal, vainqueur à domicile de l'édition inaugurale en 2019, il faudra attendre dimanche, jour de la finale et du match pour la troisième place.





Le programme de la phase finale





Mercredi 6 octobre:



(20h45) Italie - Espagne, à Milan





Jeudi 7 octobre:



(20h45) Belgique - France, à Turin





Dimanche 10 octobre:



(15h00) Match pour la troisième place, à Turin



(20h45) Finale, à Milan