"Les Belges nous laissent gagner, c’est sympa!": Raymond Domenech savoure le plaisir de "chambrer"

Les retrouvailles footballistiques tant attendues entre la Belgique et la France auront lieu ce jeudi en demi-finale de la Nations League. À cette occasion, RTLTVI a consacré une émission à la rivalité entre les deux voisins : "Belgique – France, je t’aime moi non plus". On y a retrouvé des supporters des deux camps, mais aussi Eden Hazard, Raymond Domenech, Jarry, Axel Witsel, Michel Lecomte, Frank Leboeuf, Virginie Hocq oui encore Thierry Marchand.



Ce dernier, journaliste chez France Football, a estimé que les Belges ont surtout "détesté" la capacité à "chambrer" des Français. Mais pour Raymond Domenech, "c’est un vrai plaisir de pouvoir encore continuer à chambrer sans que ça créé des problèmes". Et l’ancien sélectionneur des Bleus de passer à la pratique : "Les Belges, je les adore, ils sont super sympas. Ils jouent bien, mais ils nous laissent gagner… c’est sympa !"