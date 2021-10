Un joueur brésilien risque la prison pour avoir assommé un arbitre (vidéo)

Un footballeur d'un championnat régional du sud du Brésil a été arrêté lundi soir après avoir violemment agressé un arbitre, qui a perdu connaissance en plein match.

Sur les images de la retransmission télévisée, on peut voir le milieu de terrain William Ribeiro se ruer sur l'arbitre Rodrigo Crivellaro avant de lui asséner un coup de poing. L'arbitre est tombé, mais le joueur a continué à le frapper au sol, lui donnant un coup de pied sur la nuque. Le match entre le Guarani et le Sao Paulo-RS, dans la ville de Venâncio Aires (sud), a été interrompu à la 59e minute et l'arbitre a été transporté à l'hôpital, après avoir perdu connaissance pendant de longues minutes.

Il en est sorti ce mardi, "en bon état de santé", a indiqué une source médicale à l'AFP. Pendant que les soigneurs étaient auprès de l'arbitre, des policiers sont entrés sur le terrain pour arrêter le footballeur. Le commissaire chargé de l'enquête a assuré aux médias locaux que l'agresseur serait poursuivi pour "tentative d'homicide". "L'arbitre a été frappé quand il était au sol, sans défense. Il aurait pu mourir ou subir de graves lésions cérébrales", a-t-il expliqué.

Le Sao Paulo-RS, club de William Ribeiro, a annoncé le licenciement du joueur.