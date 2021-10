Chambrage et défense vieillissante: Hugo Lloris prend la défense des Diables Rouges (vidéo)

Demain, sur le coup de 20h45, les Diables Rouges affronteront l'équipe de France. Une rencontre marquée du sceau de la rivalité, née et exacerbée depuis leur demi-finale jouée en 2018 à la Coupe du Monde. Une rencontre différente, à bien des égards.

Mais chez nos voisins, l'obsession se poursuit autour de la rancoeur présumée des Belges. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le capitaine de la sélection Hugo Lloris, a tenu à défendre nos joueurs. Pour lui, leur réaction est compréhensible et ne doit plus être critiquée. "A chaud, il y a eu des réactions, mais derrière je crois qu'ils étaient tous très fiers de leur parcours", a-t-il lâché en conférence de presse. "Perdre en demi-finale, ce n'est jamais plaisant, surtout quand on est élimine le Brésil en quart. Ils avaient réalisé une très belle Coupe du Monde. Ils ont marqué l'histoire de leur pays en terminant troisième. Ils ont été accueillis comme des héros à leur retour. Cela fait plusieurs années qu'ils ont ce statut de favoris. Ils ont par réputation un jeu très séduisant et leur classement FIFA en témoigne. Même s'il leur manque un trophée, on a beaucoup d'estime pour cette nation et cette génération qui joue à un très très haut niveau. Ils ont de grands joueurs".

Il a ensuite pris la défense de deux de nos cadres, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Considéré comme trop vieux, ils ont été poussés vers la sortie à Tottenham, où Lloris les côtoyaient. Mais pour lui, les critiques à leur égard n'ont pas non plus de sens. "Ce ne sont pas des vieux joueurs, ils sont très expérimentés et font partie de cette base belge depuis des années. Ce sont de grands leaders. Aucun doute que sur un grand match comme celui-là, ils évolueront à leur meilleur niveau. Je n'ai aucun doute sur ça. J'ai eu de très belles années avec eux et ce sera un plaisir de les croiser demain !", a déclaré le portier.

"On sait à quoi s'attendre"

Pour autant, Hugo Lloris n'a pas peur. Loin de là. Selon lui, l'équipe de France se prépare sérieusement et dans une ambiance particulièrement studieuse. "On sent qu'il y a quelque chose dans l'air, qu'on s'apprête à jouer une demi-finale face à la Belgique", a-t-il précisé. "C'est un adversaire que nous respectons beaucoup de par ses résultats ces dernières années. On sait qu'on se devra d'être à la hauteur pour se qualifier. Il y a des sourires, mais on sent qu'il y a de l'enjeu".

Pour lui, enfin, la rencontre n'aura aucune ressemblance avec celle d'il y a 3 ans. "Lorsque l'on regarde le deux nations, il y a eu du changement par rapport à 2018. Ce qu'il faut regarder chez les Belges, c'est qu'ils ont toujours fait partie des favoris malgré quelques retraites internationales. Cela fait un moment qu'il y a une base qui joue et évolue ensemble. Il y a énormément de qualités de leur côté. Ce sont des grands joueurs, ils ont un jeu séduisant, grâce notamment à l'apport de Roberto Martinez. Ils ont un vrai style de jeu, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on devra être à notre meilleur niveau su l'on veut se qualifier pour la finale".