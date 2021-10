17 ans et 6 matchs chez les pros: l'Espagne bat un record en alignant sa pépite Gavi

Le milieu du FC Barcelone Gavi, 17 ans, doit devenir le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe A d'Espagne, mercredi lors de la demi-finale de Ligue des nations contre l'Italie, battant un record vieux de 85 ans.

Gavi figure dans le onze de départ de la Roja, aux côtés du capitaine Sergio Busquets et de Koke au milieu, communiqué par l'UEFA une heure avant le coup d'envoi (20h45, 18h45 GMT).



Pablo Paez Gavira, dit "Gavi", âgé de 17 ans et 60 jours, battra ainsi le record de précocité d'Angel Zubieta Redondo, qui avait revêtu le maillot de l'équipe d'Espagne pour la première fois à 17 ans et 284 jours, lors d'un match amical perdu 1-0 contre la Tchécoslovaquie en 1936.



Le troisième joueur le plus jeune à jouer avec la Roja avait été l'attaquant prodige du Barça Ansu Fati, coéquipier de Gavi au Barça. Ansu Fati avait été lancé à 17 ans et 308 jours en septembre 2020 lors d'un match de Ligue des nations contre l'Allemagne à Stuttgart (1-1).



Il s'agit d'un énorme saut pour le jeune milieu de terrain blaugrana, qui n'a joué que 363 minutes avec l'équipe première du Barça. Pour le reste, l'Espagne se présentera avec l'équipe attendue, au regard des nombreux absents (Alvaro Morata, Pedri, Jordi Alba, Gerard Moreno et Dani Olmo).



Côté italien, en l'absence du blessé Ciro Immobile, l'avant-centre de l'Italie pendant l'Euro, le sélectionneur Roberto Mancini a innové avec un trio Chiesa-Bernardeschi-Insigne. Dans cette configuration nouvelle, en l'absence aussi d'Andrea Belotti, l'autre attaquant de pointe habituel de la Nazionale également blessé, Bernardeschi devrait évoluer dans un rôle de "faux N.9", comme le milieu offensif de la Juventus l'a déjà fait ponctuellement chez les Azzurri.



Les champions d'Europe se présenteront par ailleurs avec leur milieu habituel Barella-Jorginho-Verratti mais avec une petite surprise en charnière centrale: Leonardo Bonucci sera associé à Alessandro Bastoni, préféré à Giorgio Chiellini, ménagé et laissé sur le banc.



Gianluigi Donnarumma est lui sans surprise dans les buts italiens pour son retour à San Siro, quelques mois après avoir quitté l'AC Milan, son club formateur, pour rejoindre le Paris SG.