C'est le grand jour, 3 ans plus tard: les Diables Rouges retrouvent la France en demi-finale de la Ligue des Nations

C'est peut-être le match le plus attendu des Diables Rouges en 2021. Après un Euro 2020 stoppé au stade des quarts de finale, les Diables Rouges avaient hâte de disputer le Final Four de la Ligue des Nations. Et quoi de mieux qu'un duel face à notre voisin français, qui nous avait éliminé en demi-finale de la Coupe du Monde il y a 3 ans maintenant.

Un duel de prestige, pour tenter d'affronter l'Espagne en finale dimanche soir à Milan. Une rencontre entre deux des meilleures nations d'Europe. La France, déçue après un coup dur à l'Euro 2020, sera survoltée pour se racheter et s'offrir un trophée. La Belgique, elle, veut enfin s'offrir un trophée à placer dans l'armoire.

Coup d'envoi prévu à 20h45, en direct sur Club RTL et RTL Sport !