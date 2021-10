Ligue des Champions de basket - Ismaël Bako mène Manresa à la victoire

(Belga) Les Espagnols de Manresa se sont imposés mercredi soir à domicile (81-76) face aux Polonais d'Ostrow pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le Belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 15 points.

Le pivot des Belgian Lions, Ismaël Bako, n'a pas loupé sa première en coupe d'Europe avec les Espagnols de Manresa. Si le premier quart-temps était équilibré (24-20), ce sont les visiteurs qui prenaient ensuite les commandes de la rencontre sous l'impulsion de Michael Young (16 points) pour virer en tête à la pause (35-46). Impeccable en première mi-temps, Ismaël Bako continuait sur sa lancée pour complètement renverser la vapeur à la faveur d'un troisième quart remporté 22-16 par son équipe. À nouveau dans le coup, les Espagnols ne lâchaient rien pour finalement s'imposer (81-76) grâce à une deuxième mi-temps dominée 46-30. Le pivot international belge Ismaël Bako termine la rencontre avec 15 points (7/7 à 2 points et 1/1 aux lancers), 3 rebonds et 1 interception en 23 minutes. Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est directement qualifié pour le tour suivant. Les deuxièmes et troisièmes devront quant à eux passer par un match de barrage pour rejoindre le Final 16 de la Ligue des Champions de basket. (Belga)