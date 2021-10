 Belgique-France EN DIRECT: les Diables Rouges sont survoltés et font le break à la mi-temps (2-0)

La Belgique affronte la France en demi-finale de la Ligue des Nations. Une rencontre très attendue, entre voisins et rivaux, qui ne se sont plus croisés depuis la demi-finale perdue en 2018 par nos Diables Rouges. Un match plus qu'attendu !

LE DIRECT

FIN DE LA 1ERE MI-TEMPS: la Belgique mène méritoirement contre la France après une prestation 5 étoiles contre une France timide.

45' - Encore les Belges ! Eden Hazard envoie mais c'est arrêté par Lloris. Derrière, Mbappé place à côté du but de Courtois.

39' - BUUUUUT incroyable de Lukaku !! Servi par De Bruyne, il se retourne incroyablement et envoie ça dans le plafond !

37' - BUUUUUT ! Carrasco surprend Lloris !

31' - Hazard est trouvé dans la surface, est pris en grippe par la défense, mais il n'y a rien, c'est bien défendu. Derrière, Mbappé réussit un geste génial mais ça ne donne rien.

21' - Les deux équipes ont un très bon engagement. C'est un vrai bon match ! Mbappé vient de cadrer, mais Courtois n'a pas vraiment dû forcer.





15' - DE BRUYNE ! Encore un envoi au-dessus, mais les Belges sont plus présents !

12' - Et maintenant, c'est Tielemans qui frappe à distance, au-dessus.

10' - Encore un beau mouvement entre De Bruyne et Lukaku. La frappe de KDB est contrée, corner.

7' - Mbappé trouve bien Pavard qui se heurte à Courtois.

4' - OH L'OCCASION ! Lukaku fait un super débordement et trouve De Bruyne dans la surface ! Lloris se détend très bien !

0' - C'EST PARTIII ! Le choc franco-belge peut débuter !

20h17: "Il y a un problème d'égo avec la France", a précisé Silvio Proto sur notre plateau avant la rencontre. "Cela remonte aux déclarations de Giroud avant l'Euro 2020. C'est tout à fait normal qu'il ait été écarté, ça ne peut jamais passer dans la presse des trucs comme ça. Mbappé a aussi dû aller se justifier, résultat, aucun but à l'Euro", a-t-il poursuivi. Ce à quoi acquiesce Frederic Gounongbe. "Mbappé reste un joueur extraordinaire. Mais il y a un problème d'égo. Il avait déjà gagné le Mondial à 21 ans, ce qui rend difficile de rester sur terre", a-t-il poursuivi.

19h42: sur Twitter, l'affrontement vu à travers deux géants de la BD

19h40: L’adjoint de la France est visiblement impatient. Pour Guy Stéphan, affronter la Belgique, c’est un beau challenge. "C’est une équipe qui perd très peu de matchs. C’est une équipe qui est très équilibrée, qui a un potentiel offensif très important. Il faudra être à notre meilleur niveau pour rivaliser".

19h30: Le onze des Diables Rouges !

Courtois - Vertonghen, Denayer, Alderweireld - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku

19h30: La composition de l'équipe de France

Gardien: Hugo Lloris

défenseurs: L. Hernandez - Varane - Koundé

Milieux: Rabiot - Pogba - T. Hernandez - Griezmann - Pavard

Attaquants: Benzema - Mbappé

Didier Deschamps a choisi une défense à trois comme son homologue Roberto Martinez. Par ailleurs, Deschamps fait confiance à son "triangle d'or" offensif, avec Antoine Griezmann titularisé en soutien de Kylian Mbappé et Karim Benzema. Depuis le retour en sélection de ce dernier, le trio a été titularisé huit fois sur huit lorsque les trois joueurs étaient disponibles. Mbappé fête au passage sa 50e sélection à 22 ans, un record de précocité chez les Bleus.

19h30 - HUMOUR: cette scène détournée du film Léon se moque gentiment de Didier Deschamps

19h23: Les Diables Rouges sont bien arrivés. Les choses sérieuses vont bientôt commencer.

19h: UN PEU DE LECTURE: un média français s'interroge sur la haine des Belges francophones pour les Bleus

"Les scènes de liesse qui ont suivi en Belgique l'élimination des Bleus face à la Suisse à l'Euro ont confirmé une chose, cet été : les Belges ont vraiment un gros, gros problème avec l'équipe de France en ce moment". Le média français Sofoot a interrogé Jean-Michel De Waele, professeur de sciences politiques à l’université libre de Bruxelles. Lire l'article BELGIQUE-FRANCE : UNE RIVALITÉ À DÉCONSTRUIRE sur Sofoot.com

18h52: Le vestiaire belge est prêt. Vont-ils obtenir ce que toute une nation espère ? Réponse sur le coup de 22h30.

18h21: Les Diables Rouges prennent possession de leur vestiaire à Turin. C'est dans l'enceinte de la Juventus qu'ils affronteront la France.

17h23: Bonsoir à tous ! Comme pour nos supporters, la rédaction commence à chauffer à quelques heures de la demi-finale de la Ligue des Nations face à la France. A Turin, les supporters belges et français se réunissent et fraternisent. Des images géniales et qui donnent le ton !







Les compositions

Belgique: Courtois - Vertonghen, Denayer, Alderweireld - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - Eden Hazard, De Bruyne, Lukaku

France: Lloris - Koundé, Varane, L. Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé

L'avant match

Trois ans après la demi-finale du Mondial 2018, la France se trouve à nouveau sur le chemin qui sépare les Diables Rouges de la finale d'un tournoi international, en l'occurrence la Ligue des Nations, dont c'est la deuxième édition, jeudi, à Turin (20h45).



La défaite de 2018, après un but de Samuel Umtiti sur corner, a laissé des regrets aux Diables Rouges, qui étaient tout proches d'une première finale mondiale. Trois ans plus tard, les Diables Rouges sont "plus forts", pense Roberto Martinez. "J'ai un plus grand groupe à disposition et les joueurs ont aussi plus d'expérience: la synchronisation est meilleure et ils se comprennent mieux sur le terrain", a indiqué le sélectionneur en conférence de presse, tout en reconnaissant que l'équipe de France peut en dire autant.

Les deux équipes sont revanchardes par rapport à l'Euro de l'été dernier. Malgré le retour de Karim Benzema, l'équipe de France a été éliminée en huitième de finale par la Suisse, aux tirs au but (3-3, 5-4). Les Diables Rouges ont vu leur parcours s'arrêter un tour plus tard, en quarts de finale, après une défaite face à l'Italie (2-1), future championne d'Europe.

L'après-Euro a été négocié différemment. Les Belges ont aligné trois victoires de suite, en Estonie (2-5), contre la République tchèque (3-0) et face au Belarus en Russie (0-1). Néanmoins, la défense suscite des interrogations, d'autant plus que, hormis Jan Vertonghen, les trois autres défenseurs appelés initialement, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata et Jason Denayer, ont connu des ennuis physiques. Un cinquième défenseur, Arthur Theate, a été ajouté in extremis au groupe, pour pallier le forfait de Thorgan Hazard. De son côté, la France a partagé 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine et en Ukraine avant de renouer avec la victoire face à la Finlande (2-0).

Pour l'occasion, Didier Deschamps avait opté pour une nouvelle formule avec une défense à trois qui pourrait à nouveau être utilisée contre les Diables Rouges. La Ligue des Nations, nouvelle créature de l'UEFA, est certes moins prestigieuse que la Coupe du monde et l'Euro, elle offre la possibilité de gagner un trophée. La Belgique n'a disputé qu'une seule finale dans un tournoi international, celle de l'Euro 1980, qui se jouait en Italie.

Le gagnant rencontrera en finale l'Espagne, victorieuse 1-2 de l'Italie, dimanche à Milan (20h45). Le perdant jouera le match pour la troisième quelques heures plus tôt (15h00) à Turin face au champion d'Europe.