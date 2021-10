Activez les codes de triche: un fond d'investissement va faire de Newcastle le club le plus riche de la planète

La Premier League a approuvé jeudi le rachat de Newcastle à un consortium emmené par un fonds saoudien, le Public Investment Fund (PIF).

"La Premier League, le Newcastle United Football Club et St James Holdings Limited ont réglé aujourd'hui le différend concernant le rachat du club par le consortium composé de PIF, PCP Capital Partners et RB Sports & Media", a indiqué la Premier League dans un communiqué. Le club est vendu "avec effet immédiat" au consortium après la conclusion de l'examen concernant les propriétaires et directeurs de clubs par la Premier League, a précisé cette dernière.

La Premier League indique avoir reçu "l'assurance juridiquement contraignante que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le Newcastle Football Club." Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du PIF, sera le président non-exécutif de Newcastle, a précisé le club dans un communiqué. Amanda Staveley, directrice générale de PCP Capital Partners, disposera d'un siège au conseil d'administration. Jamie Reuben sera également un administrateur du club, en tant que représentant de RB Sports & Media.

Newcastle était détenu par Mike Ashley depuis 14 ans. Sous sa présidence, le club a été relégué deux fois en Championship. Cette saison, les 'Magpies' occupent la 19e place de la Premier League avec 3 points en 7 rencontres et n'ont toujours pas gagné le moindre match. Le consortium saoudien avait déjà tenté de racheter Newcastle avant de se retirer en juillet 2020 en raison d'un différend avec beIN Sports, diffuseur de la Premier League.

Club le plus riche du monde

Le rachat de Newcastle fait rentrer le club dans une autre dimension. Selon des estimations, le consortium dispose de ressources atteignant les 400 milliards d'euros. C'est 150 de plus que ce dont disposent les Qataris du PSG et 370 de plus que ceux de Manchester City. Rien que ça.