Exclu hier contre l'Espagne, Leonardo Bonucci s'excuse auprès des fans italiens (photo)

L'Italie n'ira pas en finale de la Ligue des Nations. La Squadra s'est inclinée sur sa pelouse, à Milan, face à une solide équipe espagnole (1-2). Une rencontre que voudra oublier au plus vite Leonardo Bonucci. Le défenseur, brassard autour du bras, a été exclu pour un deuxième carton jaune après une mauvaise intervention du coude.

Sur Instagram, dépité, Bonucci a tenu à présenter ses excuses aux fans italiens pour cette erreur, qui a porté préjudice à son équipe. "Je suis plus furieux que vous, et en particulier contre moi-même. Je m'excuse et vous demande pardon", a-t-il écrit, avant d'affirmer que l'Italie se relèverait.

Les fans pourront sans doute se rappeler que Bonucci a été l'un des grands artisans du titre à l'Euro 2020 l'été dernier.