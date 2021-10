Euroligue dames - Victoire facile pour Schio avec Kim Mestdagh sur le banc

(Belga) Les Italiennes de Famila Schio se sont facilement imposées jeudi soir à domicile (96-56) face aux Françaises de Basket Landes pour le compte de la première journée en Euroligue dames. Kim Mestdagh est restée 40 minutes sur le banc.

Rapidement, les joueuses italiennes ont pris les commandes de la rencontre (23-15 après 10 minutes) sous l'impulsion de la Française Sandrine Gruda (13 points et 19 rebonds). Dominatrice au rebond (52 prises contre 30), Schio s'envolait au marquoir à la pause (47-30). Confortablement devant, les Italiennes ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires face à une formation française où seule Céline Dumerc (14 points) était en mesure d'alimenter la marque (72-45). Finalement, Familia Schio s'imposait sans discussion de quarante points (96-56). L'internationale belge Kim Mestdagh n'est pas montée sur le terrain. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de l'Euroligue dames. Les équipes classées 5e et 6 seront reversées en quarts de finale de l'Eurocoupe tandis que les 7e et 8e seront définitivement éliminées. (Belga)