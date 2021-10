"Ils se sont fait avoir comme des gamins !": nos consultants enragent après la remontada de la France (vidéo)

Silvio Proto et Frédéric Gounongbe sont écoeurés, à l'image de toute la Belgique ce soir face à la France. Alors qu'elle menait 2-0, la Belgique s'est soudainement écroulée pour passer, encore une fois, à côté d'un rêve: une finale internationale.

Cet échec face à la France, nos consultants ne le digèrent pas. Pour eux, ce scénario ne doit jamais se produire. "Franchement c'est incompréhensible. Quand on mène 2-0, qu'on connaît l'histoire qu'on a derrière. Laisser filer le match comme ça, c'est incompréhensible. Au vu de la première mi-temps, on n'avait rien à dire. Mais au bout de la deuxième, on n'a rien à dire non plus. C'est mérité", lance même Silvio Proto, particulièrement remonté.

"On ne peut être que déçu. Même si les joueurs ont été impliqués. C'est un excès de confiance après le but de Lukaku, annulé, qui permet à la France de mettre le troisième", poursuit Frédéric Gounongbe. Avant que Proto ne s'emballe une nouvelle fois. "Quand on connaît le passé... C'était la possible revanche, il n'y en aura pas. Ce sont des erreurs flagrantes. Ce dernier but, tu ne peux jamais le prendre. C'est un manque d'expérience, ils se sont faits avoir comme des gamins !", peste l'ancien Diable Rouge.

Difficile de le contredire...