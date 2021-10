Une Belgique à deux visages face à la France: "On a manqué de caractère", déclare Jason Denayer

La Belgique a été éliminée en demi-finales de la Ligue des Nations. Jeudi, à Turin, les Diables Rouges ont été battus 2-3 par la France. Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e) avaient donné un double avantage à la Belgique, mais Karim Benzema (62e), Kylian Mbappé (69e, sur penalty) et Théo Hernandez (90e) ont renversé la situation en seconde période.

"La première mi-temps était top. En deuxième période, on n’a pas été réguliers. On a manqué de caractère", a estimé Jason Denayer à notre micro. "Il y a eu une Belgique à deux visages. Pour eux, ça a payé. Je ne pense pas qu’on a été trop confiants. On était revenus avec un bon état d’esprit, mais on a manqué de caractère. Quand on n’a pas le ballon, c’est dur pour nous. On n’a pas assez maîtrisé notre jeu."