Un trajet de 15.000km et 23h d'avion pour un match de foot: l'incroyable voyage d'un club de Tahiti en Coupe de France

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe Tahiti Nui de football, en 2019, l'AS Vénus a également remporté, cette année, la première édition de la Coupe de Polynésie et, à ce titre, se voit à nouveau qualifiée pour disputer un match de 7e tour de Coupe de France.

L'équipe polynésienne ne connait pas encore son adversaire, le tirage "se fera le 1er ou le 2 novembre. Actuellement, les équipes sont sur le 5e tour. Le 6e tour se fera le 31 octobre. Le lendemain, ou le surlendemain vu que le 1er est un jour férié, la fédération française de football procédera au tirage", explique Alfred Taputuarai, président de l’AS Vénus à nos confrères du site actu.fr.

Les joueurs et le staff partiront dès la fin de ce mois d’octobre en direction de Toulouse pour jouer leur match le 13 ou 14 novembre.

Pour faire un voyage pareil, les frais de déplacement ne sont heureusement pas un problème pour la petite équipe qui a pu compter sur de nombreux soutiens afin de réunir les fonds nécessaires au voyage. "Je tiens à remercier tout ceux qui nous soutiennent, à commencer par la fédération tahitienne et son président Thierry Ariiotima qui va nous aider, le ministre des Sports qui nous a reçus, le maire de Mahina et son conseil municipal qui nous ont déjà accordé une subvention pour partir, et quelques sponsors privés", souligne encore le président du club.

Les footballeurs tahitiens vont être très pénalisés par le manque de matches depuis la fin du Championnat en juin dernier, alors que la saison 2021-2022 de première division n’a même pas repris à Tahiti ! Son coup d’envoi n’est en effet programmé que le premier week-end de novembre, avec la première journée placée sur le vendredi 5 et samedi 6 novembre, sauf changement.