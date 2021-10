Jérémy Doku parmi les nommés au Trophée Kopa du meilleur jeune de l'année

(Belga) Le Diable Rouge Jérémy Doku figure dans la liste des dix joueurs retenus pour le Trophée Raymond Kopa qui récompense le meilleur jeune joueur de football de moins de 21 ans de l'année écoulée. Cette nomination, annoncée vendredi en fin d'après-midi, entre dans le cadre des Trophées du Ballon d'Or.

L'ailier de Rennes est accompagné par les Anglais Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Greenwood (Manchester United) et Bukayo Saka (Arsenal), les Allemands Jamal Musiala (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), le Néerlandais Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), le Portugais Nuno Mendes (PSG), l'Espagnol Pedri (FC Barcelone) et l'Américain Giovanni Reyna (Borussia Dortmund). Le Français Kylian Mbappé en 2018 et le Néerlandais Matthijs de Light en 2019 sont les deux premiers lauréats du trophée Kopa qui n'a pas été attribué en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)