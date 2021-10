Espoirs: à 11 contre 10, les Bleus balaient l'Ukraine 5-0

L'équipe de France Espoirs a repris la tête de son groupe de qualification pour l'Euro-2023 U21 en écrasant l'Ukraine 5-0 dans un match à sens unique disputé pendant plus d'une heure à 11 contre 10 vendredi à Brest.

Piètrement tenus en échec aux Iles Féroé (1-1) en septembre, les Bleuets se sont fait plaisir face à l'adversaire a priori le plus dangereux de leur groupe, mais ils devront confirmer contre la Serbie mardi à Belgrade.

Pour cela, Arnaud Kalimuendo, Sofiane Diop, Amine Adli puis Rayan Cherki -- par deux fois --, ont tous les quatre ouvert leur compteur en Espoirs.

Devant 4.500 spectateurs, pour beaucoup des enfants, et devant leur star Eduardo Camavinga, pas remis de son hématome au pied et resté en tribunes, les Bleuets se sont rapidement installés dans le camp ukrainien.

Mais ils se sont heurtés à un Ruslan Neshcheret particulièrement attentif. Les réflexes du gardien N3 du Dynamo Kiev ont en particulier dégoûté Amine Adli (13e) puis Amine Gouiri (14e, 24e).

Même après l'exclusion de Maksym Talovierov pour un tacle jugé dangereux sur Adrien Truffert (27e), les Bleuets ont eu du mal à se défaire du bloc défensif ukrainien.

Avec Maxence Caqueret en chef d'orchestre derrière eux, les attaquants ont tenté des combinaisons mais manqué de vitesse ou de précision.

Jusqu'à ce centre en retrait de Pierre Kalulu pour Arnaud Kalimuendo. Oublié dans la surface, le Lensois a eu le temps d'ajuster son tir croisé, passé sous Neshcheret (1-0, 40e).

Et Sofiane Diop, servi par Truffert, a rapidement doublé la mise d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne (2-0, 43e).

Sur un contre rapidement mené, Mykola Kukharevych a failli réduire la marque mais il était hors-jeu.

Dans une seconde période sans plus trop d'enjeu, Adli, idéalement servi par Gouiri a célébré ses débuts chez les Bleuets d'une belle frappe croisée (3-0, 54e).

"Et un, et deux, et trois zéro!", ont commencé à scander les enfants.

Mais Mohamed-Ali Cho et Rayan Cherki, entrés peu avant l'heure de jeu, ne s'en sont pas contentés: parfaitement servi par le premier, le second, qui faisait aussi ses débuts en Bleuet, a réussi une roulette dans la surface et décoché à son tour une magnifique frappe croisée à ras de terre (4-0, 68e).

Le jeune Lyonnais s'est même offert un doublé sur un but gag: une frappe puissante d'Adli, repoussée par le poteau droit, termine dans les pieds de Gouiri dont le centre-tir rebondit sur la poitrine d'un Cherki visiblement amusé (5-0, 80e).