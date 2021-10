Qualifs Mondial-2022: L'Allemagne bat la Roumanie et fait un pas vers le Qatar

L'Allemagne a souffert et fait preuve de patience vendredi pour venir à bout de la Roumanie 2-1 à Hambourg, mais cette victoire permet aux hommes de Hansi Flick de se rapprocher de la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar.

La victoire, validée grâce à des buts de Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e), après l'ouverture du score par Ianis Hagi (9e), permet à l'Allemagne de compter six points d'avance sur la Macédoine du Nord, son prochain adversaire lundi, et sur l'Arménie, tenue en échec par l'Islande.