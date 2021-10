WTA INDIAN WELLS - Elise Mertens facilement qualifiée pour le second tour du tournoi en double

(Belga) La Belge Elise Mertens et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, deuxième tête de série, se sont facilement qualifiées vendredi (samedi en Belgique) pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1000 d'Indian Wells. Elles ont battu la paire formée de l'Américaine Amanda Anisimova et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (6-1, 6-1) en 49 minutes de match.

Mertens et Hsieh affronteront au prochain tour la paire américano-polonaise Mattek-Sands/Iga Swiatek pour une place en quarts de finale. Plus tôt dans la soirée, la paire belgo-espagnole Kirsten Flipkens/Sara Sorribes Tormo s'est inclinée face à la paire composée de la Japonaise Makoto Ninomiya et l'Américaine Sabrina Santamaria (7-6, 3-6, 10-6) en 1h48 de match. En simple, Elise Mertens a, par contre, été éliminée vendredi par l'Italienne Jasmine Paolini au second tour du tournoi (6-3, 3-6, 4-6).