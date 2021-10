PGA - Golf: Im et Ramey se partagent de la tête du Shriners Children's

(Belga) Le Sud-Coréen Sung-Jae Im et l'Américain Chad Ramey se partagent les commandes du Shriners Children's Open de golf, après le 2e tour disputé vendredi à Las Vegas.

Deuxième la veille, Im, 29e mondial et en quête d'un deuxième titre sur le circuit nord-américain PGA, a rendu une carte de -6 grâce à autant de birdies réussis, pour totaliser -14. Il a longtemps cru finir seul en tête, mais Ramey, 178e mondial, a fini très fort sa journée en réussissant ses 6e et 7e birdies aux N.17 et N.18, pour remonter à sa hauteur. Ce duo en devance un autre, composé de deux Américains Sam Burns, récent vainqueur du Sanderson Farms Championship, et Adam Schenk. Le premier a réussi un sans faute avec huit birdies à la clé, le second en a placé sept, mais a concédé un bogey. Leur compatriote Aaron Wise a lui rendu la meilleure carte du jour (-9) pour faire un bond de 55 places au 5e rang à deux coups des leaders. En tête après la première journée jeudi, le Sud-Coréen Sung-Hoon Kang (283e) a lui dévissé à la 17e place (-8). Le Japonais Hideki Matsuyama, vainqueur du dernier Masters d'Augusta, a lui aussi perdu du terrain à la 57e place (-5), au contraire de Brooks Koepka remonté au 29e rang (-7). (Belga)