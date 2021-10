Un incendie éclate au stade d'Andorre à la veille du match contre l'Angleterre (vidéo)

Un incendie s'est déclaré ce vendredi au stade national d'Andorre à la veille d'un match de qualification du Mondial 2022 de football contre l'Angleterre comptant pour le Groupe I.

Les visiteurs se sont entraînés à l'Estadi Nacional vendredi midi, avant que leur manager Gareth Southgate et le capitaine suppléant Kieran Trippier ne rencontrent les médias.

Peu après leur départ du stade de 3.300 places, un incendie spectaculaire s'est déclaré sur le podium de télévision, de la fumée noire remplissant l'air tandis que les flammes déchiraient la structure.

Un spectateur a déclaré à l'agence de presse PA que des soudeurs travaillaient là avant l'incendie. Le personnel du stade a tenté de maîtriser le feu avec les arroseurs du terrain avant l'arrivée des pompiers. La police était également présente, ainsi que le personnel de l'UEFA et de la Fédération andorrane de football.

"Comme nous le savons tous, il y a eu un petit accident et un incendie... aucun dommage corporel n'a été signalé, seuls des dommages matériels et le calendrier se poursuivra comme prévu. Aucun changement là-bas (avec) conférence de presse et entraînement... le match sera joué", a déclaré un responsable de la Fédération andorrane de football (FAF) à nos confrères de Sky sports.