Lionel Messi déclare sa flamme à Kylian Mbappé

Arrivé cet été au Paris-Saint-Germain en provenance de Barcelone, Lionel Messi a eu quelques difficultés à s'intégrer sur le terrain, notamment avec Kylian Mbappé. Dans un entretient accordé à France Football, l'Argentin affirme que la relation qu'il a avec le Français est très bonne.

Lionel Messi associé à Neymar et Kylian Mbappé, c'est l'attaque de rêve que le PSG a réussi à mettre sur pied. Du moins, le rêve était dans les têtes de tout le monde mais la réalité s'est avérée plus compliquée.

Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu lorsque Lionel Messi a revêtit le maillot parisien. Alors que l'Argentin a posé ses valises en Ligue 1 en provenance du championnat espagnol, Kylian Mbappé aurait bien aimé pouvoir faire le chemin inverse. Le champion du monde français n'a pas été autorisé à quitter le PSG et à rejoindre son club de rêve : le Real Madrid.

Après plusieurs matchs passés ensemble sur le terrain, le trio magique Messi-Neymar-Mbappé était loin de répondre aux attentes. Pire, l'entente entre les trois superstars semblait battre de l'aile, Mbappé traitant même Neymar de clochard parce que, au goût du Français, il ne lui faisait pas assez de passes.

Pourtant Lionel Messi a expliqué que son entente avec Kylian Mbappé est très bonne. "Super bien. Sincèrement, avec un joueur comme lui, c'est facile de bien s'entendre. De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples. Maintenant, cela fait peu de temps que je suis arrivé, il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis certain que ça va bien marcher" a déclaré le sextuple Ballon d'Or au magasine France Football.

Reste à voir si cette entente permettra au PSG de réaliser son rêve suprême : remporter la Ligue des Champions.