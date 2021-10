"On m'a mordu la main": un supporter français violemment agressé après Belgique-France (vidéos)

Un supporter français a vécu une soirée très contrastée jeudi soir. Alors que l'équipe de son pays a réussi à remonter un handicap de deux buts et à s'imposer face aux Diables Rouges, l'après match de ce supporter a viré au cauchemar.

Présent en tribune, il avait sorti une affiche "Koundé ton maillot" et un drapeau du Séville FC pour demander au défenseur de lui donner son maillot. Son initiative s'est révélée payante et le joueur de Séville lui a lancé son maillot. Directement après, le rêve bascule au cauchemar.

"Bonjour à tous, j’étais à France Belgique à Turin" raconte ce supporter sur Twitter. "Jules Koundé m’a donné son maillot, je me suis fait agresser et on m’a volé le maillot", détaille-t-il, vidéos à l'appui.

Sur les vidéos, on peut clairement apercevoir un homme se jeter sur le supporter et lui arracher le maillot des mains.

Plus tard dans la soirée, le maillot apparait dans la story Instagram d'un rappeur marseillais nommé Mehdi YZ. Dedans il se vante d'avoir récupéré le maillot et même d'avoir "mordu pour l'avoir". "Il est encore plein de transpiration, ça a mordu pour l'avoir, s'exclame-t-il en montrant le maillot. Ne m'accusez pas, ce n'est pas moi qui l'a (mordu)... Désolé au Belge qui l'a attrapé et qui se l'est fait voler. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas montrer qui c'est qui l'a récupéré."