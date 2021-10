Une enveloppe de 200 millions d'euros: après son rachat par l'Arabie Saoudite, Newcastle est prêt à secouer le monde du foot

Le club anglais de Newcastle est le nouveau club le plus riche du monde. Racheté il y a quelques jours par le fond d'investissement souverain de l'Arabie Saoudite, les Magpies vont entrer dans une nouvelle dimension.

Selon le journal anglais The Telegraph, l'actuel 19e de Premier League va disposer d'une enveloppe de 190 millions de Livres sterlings pour son mercato hivernal.

Plusieurs noms sont déjà évoqués pour rejoindre ce club emblématique en Premier League comme Jesse Lingaard. Le joueur de Manchester United, actuellement prêté à West Ham n'est plus en odeur de sainteté à Old Trafford et pourrait être conquis par le projet des nouveaux dirigeants.

James Tarkowski est le nom qui revient avec le plus d'insistance comme la futur première recrue de cette nouvelle ère. Le défenseur de Burnley est dans sa dernière année de contrat et sera libre de signer où bon lui semble l'été prochain. Mais toujours selon le Telegraph, l'international anglais a conclu un "gentleman's agreement" avec Burnley selon lequel le club ne s'opposera pas à un transfert en janvier.

Nos confrères anglais malgré tout que Newcastle ne devrait pas faire exploser la banque directement et que les transferts se feront progressivement.