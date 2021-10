Tadej Pogacar remporte le Tour de Lombardie, grosse déception pour Evenepoel

Tadej Pogacar a inscrit son nom au palmarès du Tour de Lombardie. Le Slovène a remporté le dernier Monument de la saison, s'imposant au sprint à Bergame devant l'Italien Fausto Masnada après 239 kilomètres de course partie de Côme.

Le Britannique Adam Yates a pris 3e place à 51 secondes, devant Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, David Gaudu, Romain Bardet et Michael Woods qui l'accompagnaient. Remco Evenpoel, premier Belge, a fini en 19e position à 3:13.

Pogacar succède au palmarès au Danois Jakob Fugelsang, vainqueur l'an dernier dans une course marquée par la terrible culbute en descente de Remco Evenepoel.

A 23 ans, Pogacar signe sa 30e victoire en carrière et la 13e de l'année dont deux monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, en plus du Tour de France. De quoi justifier largement son statut de N.1 mondial au classement UCI.

"C'est fou de terminer la saison de cette manière" a déclaré le N.1 mondial après sa 30e victoire professionnelle et la 13e de la saison qui vient s'ajouter notamment à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de France. "Je n'ai pas de mots."

"Quand j'ai attaqué (dans le Passo de Ganda à 36 km de l'arrivée, ndlr) je pensais que quelqu'un m'accompagnerait. Mais la course avait été tellement dure jusque-là. Je savais que Masnada allait me rejoindre dans la partie technique de la descente parce que je savais qu'il connaissait parfaitement le parcours que je découvrais. Mais malheureusement il n'a pas voulu prendre le relais ensuite".

"Dans la seconde moitié de la saison, j'avais des bons et des moins bons jours. Aujourd'hui ce fut une bonne journée. Pour moi, chaque victoire est importante. Celle-ci aussi. Je rêvais de prendre le départ du Tour de Lombardie, de courir en Italie et de gagner ici."