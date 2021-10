Saelemaekers, Vanaken et Batshuayi titulaires pour défier l'Italie

(Belga) Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken et Michy Batshuayi ont été titularisés par Roberto Martinez pour défier l'Italie dans le match pour la 3e place de la Ligue des Nations, ce dimanche (15h) à Turin.

C'est sans Eden Hazard et Romelu Lukaku, qui ont quitté le rassemblement, que les Diables disputeront ce remake du quart de finale du dernier Euro, perdu 2-1 par la Belgique. Les deux tauliers sont remplacés par Hans Vanaken et Michy Batshuayi dans le secteur offensif. Yannick Carrasco monte lui d'un cran par rapport à jeudi. Devant Thibaut Courtois se tiendront Jan Vertonghen, capitaine, Jason Denayer et Toby Alderweireld. Timothy Castagne et Saelemaekers arpenteront les flancs alors que Youri Tielemans et Axel Witsel forment une nouvelle fois le duo dans l'axe du jeu. Kevin De Bruyne, titulaire contre la France, débutera sur le banc. Excepté une prime supérieure et des points au classement FIFA, afin d'en garder la première place, ce duel entre deux formations qui visaient mieux lors de ce Final Four n'offre que très peu d'enjeu. Championne d'Europe, l'Italie voulait briller devant son public alors que les Diables Rouges espéraient soulever un trophée. En demies, la Squadra Azzurra s'est inclinée devant une Espagne joueuse (1-2) alors que la Belgique a gaspillé un avantage de deux buts contre la France (2-3). Dimanche soir (20h45), les Bleus et la Roja se disputeront le titre afin de succéder au Portugal, vainqueur en 2019 de la première édition. (Belga)