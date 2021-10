Les Français Febvre et Vialle remportent les premières manches du GP de France

(Belga) Romain Febvre (Kawasaki) a remporté la première manche du GP de France de motocross dans la catégorie MXGP, la 12e sur les 18 du championnat, dimanche à Lacapelle Marival. Devant son public, le Français a devancé le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) et le Suisse Jérémy Seewer (Yamaha).

Le Slovène Tim Gajser (Honda), en tête du championnat du monde au départ, a terminé 6e de cette première manche. Côté belge, Brent Van doninck (Yamaha) a terminé 15e, Jeremy Van Horebeek (Beta) 26e et Kevin Strijbos (Yamaha) 28e. En MX2, le Français Tom Vialle s'est imposé, fêtant sa prolongation de contrat de quatre ans chez KTM. Celui qui rempilera en MX2 en 2022, avant de passer dans la catégorie reine en 2023, a devancé l'Italien Mattia Guadagnini (KTM) et l'Australien Jed Beaton (Husqvarna). Jago Geerts (Yamaha) a pris la 5e place. Les deuxièmes manches se tiendront à 15h10 (MX2) et 16h10 (MXGP). (Belga)