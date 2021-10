Roberto Martinez a un bon avocat: Felice Mazzu défend fermement le sélectionneur des Diables Rouges (vidéo)

Felice Mazzu n'est pas pour un départ de Roberto Martinez malgré l'échec en demi-finale contre la France. La rumeur d'un départ est là depuis un bon moment, mais ces derniers jours, elle s'est accentuée. Mais pour l'entraîneur bruxellois Felico Mazzu, le voir partir serait une mauvaise nouvelle.

"Je suis un grand défenseur de Martinez pour plusieurs raisons", a-t-il lâché. "D'abord parce que l'échéance est proche, elle va arriver très vite et reconstruire quelque chose avec un nouvel entraîneur ne serait pas une bonne chose. Il a apporté énormément à la Belgique. Non seulement en équipe nationale, mais aussi avec la structure qu'il amise en place, avec un système de data, d'organisation, d'équipes de jeunes. On ne peut pas remettre en question l'excellent travail réalisé ces dernières années sur une action de 2 minutes. A 2 minutes près, si Lukaku avait été 50cm mieux positionné, la Belgique aurait gagné 3-2. On ne doit pas s'arrêter qu'à la personne, mais aussi analyser ce qui tourne autour. Tout ce qu'il a fait pour la Belgique, on ne doit pas le jeter d'un claquement de doigt".

Selon lui, il vaut mieux attendre la fin du Mondial 2022 pour changer de cap.