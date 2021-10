Fin de saison compliquée en DTM pour Esteban Muth

(Belga) L'Ucclois Esteban Muth (Lamborghini T3 Motorsport) n'a pas su prendre des points lors de la dernière manche du DTM sur le circuit du Norisring, en Allemagne.

Régulièrement dans les points depuis le début de saison, le jeune pilote belge de 18 ans a vécu une dernière manche plus difficile au Norisring en terminant 11e en Course 1 le samedi avant d'abandonner en tout début de course après un accrochage dimanche en Course 2. Esteban Muth fait néanmoins partie des révélations de cette première saison du DTM de l'ère GT3. Il termine le championnat à la 13e place, avec 41 points, et troisième en classe Junior. En remportant les deux dernières courses de la saison, l'Allemand Maximilian Götz (Mercedes Team HRT) a arraché le titre in extremis avec 3 points d'avance sur le Néo-Zélandais Liam Lawson (Ferrari Red Bull AF Corse), qui a vu ses espoirs de titre s'envoler dans un accrochage au premier virage en Course 2. (Belga)