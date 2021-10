Valtteri Bottas s'impose à Istanbul devant Max Verstappen, à nouveau en tête du général

(Belga) Valterri Bottas (Mercedes) a remporté le GP de Turquie, la 16e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1. Dimanche sur le circuit d'Istanbul Park, le Finlandais s'est imposé devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a profité de la 5e place du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) pour reprendre les commandes du général. Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) complète le podium du jour.

Bottas, qui s'est élancé en première position après la pénalité de dix places écopée par Hamilton pour avoir changé une partie de son moteur en début de weekend, a dominé une course disputée dans des conditions humides de bout en bout. Le Finlandais, qui quittera Mercedes pour Alfa Romeo en fin de saison, a remporté la 10e victoire de sa carrière, la première en 2021. Son dernier succès remontait au GP de Russie 2020. Derrière lui, la course a été intense de bout en bout. Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps mais onzième sur la grille de départ, s'est lancé dans une longue remontée. Sacré champion du monde pour la septième fois sur les rives asiatiques du Bosphore en 2020, le natif de Stevenage a gagné 6 places et terminé 5e, abandonnant la tête du championnat à Verstappen. Le Néerlandais a débuté 2e et n'a jamais semblé en mesure de pouvoir déborder Bottas. Le pilote Red Bull, sept victoires cette saison, se consolera avec sa place de leader. Il compte 262,5 points unités et son rival pour la couronne mondiale 256,5. L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), parti en fond de grille après avoir changé des éléments de son monteur, a lui aussi effectué une belle remontée en terminant 8e. Le Monégasque Charles Leclerc, l'autre pilote Ferrari, a échoué au pied du podium. Après ce rendez-vous turc, qui a remplacé le GP du Japon annulé en raison de la pandémie de coronavirus, le paddock prendra ensuite la direction du Texas et d'Austin pour disputer, le 24 octobre, le GP des États-Unis. (Belga)