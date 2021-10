"Je suis content pour lui": De Bruyne, déçu d'avoir perdu, salue la belle montée de De Ketelaere (vidéo)

Kevin De Bruyne nous a accordé quelques instants après la défaite de la Belgique en petite finale de la Ligue des Nations face à l'Italie. Le Diable Rouge a joué une trentaine de minutes et a délivré sa troisième passe décisive en deux rencontres dans ce final 4.

S'il ne cache pas sa déception, il pense cependant avoir vu un bon match de football. "On a essayé de bien jouer. On a vu dans les deux équipes que c'est un peu différent de jouer pour cette troisième place, mais c'est l'occasion de voir les jeunes et les autres joueurs. Quelques joueurs ont bien fait", a-t-il lancé.

Avant de vanter les mérites pour De Ketelaere, à qui il a offert son premier but en sélection. "Je suis très content pour Charles. C'est important pour lui de venir, de jouer une bonne demi-heure et de marquer. Cela va lui donner beaucoup de confiance, c'est bien pour le futur. On veut gagner, mais à la fin on sait qu'on joue un peu pour rien. Mais l'équipe l'a pris au sérieux, c'est bien".