Le mea culpa de Timothy Castagne après la défaite contre l'Italie: "Il manque souvent quelque chose"

La Belgique a été battue par l'Italie (2-1) dans le match pour la 3e place de la Ligue des Nations, dimanche à Turin. Après avoir touché à trois reprises les montants italiens, les Diables ont sauvé l'honneur via Charles De Ketelaere (86e). C'est la première fois depuis la prise de fonction de Roberto Martinez dans la foulée de l'Euro 2016 que l'équipe nationale enchaîne deux revers de rang.

"C’est dommage. On prend le but trop vite en 2e période. Sur le penalty, je pense que je ne dois pas aller au contact. Je dois laisser le ballon sortir. On a eu des occasions pour revenir", a déclaré Timothy Castagne à notre micro.

Et de poursuivre: "C’est bien d’avoir la mentalité, mais il faut qu’on commence à faire des résultats contre ces équipes-là. On s’est donné aujourd’hui, mais il a manqué quelque chose, il manque souvent quelque chose. Aujourd’hui, on n’a pas arrêté de jouer comme jeudi contre la France. Il y a eu des faits de matchs et on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions. Ça paie cash... On va maintenant tout donner pour arriver dans une meilleur forme à la Coupe du monde."