Belgian Men Hockey League - Le Léopold et l'Orée s'imposent et accroissent leur avance sur leurs poursuivants

(Belga) Le Léopold et l'Orée, les deux leaders de la Belgian Men Hockey League, ont tous deux remporté à domicile leur duel respectif, dimanche lors de la 7e journée du championnat de Belgique de Division Honneur. Le Léo s'est imposé 5-1 dans son derby ucclois face au Racing, tandis que l'Orée, vainqueur 3-2 du Beerschot, n'a inscrit le but décisif qu'à une minute du terme. Grâce à ces succès, les deux équipesportent désormais à 5 unités leur avance sur le Dragons, 3e et auteur d'un partage 3-3 avec l'Antwerp.

Mis sur les rails par un hat-trick de Tom Boon en 1re mi-temps, le Léo n'a jamais été mis en difficulté face au Racing. Dimitri Cuvelier accentua l'écart dans le 3e quart-temps (4-0). Augustin Meurmans sauva l'honneur dans la dernière période, avant que Dylan Englebert ne fixe le score dans les dernières secondes à la suite d'un pc (5-1). Le résultat fut plus dur à conquérir pour l'Orée face au Beerschot. Les Woluwéens n'ont fait la différence qu'à la dernière minute sur un tir de John-John Dohmen, alors que les Ours étaient réduits à 10, pour l'emporter 3-2. Au classement, Ucclois et Woluwéens totalisent chacun 16 unités, mais les Léomen possèdent de loin la meilleure différence de buts (+22, pour +3 à l'Orée). Les poursuivants directs des deux leaders ont tous perdu des plumes dimanche, renvoyant à 5 points le Dragons, auteur d'un partage 3-3 avec l'Antwerp, ainsi que Louvain, qui a été accroché 1-1 au Braxgata. La Gantoise est quant à elle revenue bredouille de Lierre, battue 5-3 par l'Herakles. Les Gantois sont 5e, avec 9 points, comme les Rats du Racing qui reculent à la 6e place. L'Herakles suit avec 8 unités, devant le Beerschot (7) et le Daring (7) qui a contraint le Waterloo Ducks à un 6e partage en 7 rencontres à Molenbeek (4-4). Les finalistes de la défunte saison pointent à l'avant-dernière place du classement, avec 6 points, juste derrière le Braxgata (6) et 2 unités devant la lanterne rouge: l'Antwerp (4). (Belga)