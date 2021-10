"Je pense à Michel Preud'Homme": Philippe Vande Walle ne veut plus de Roberto Martinez (vidéo)

Philippe Vande Walle en a gros sur la patate. Notre consultant RTL Sport ne s'est pas privé de le dire en préface du match opposant l'Espagne et la France, en finale de la Ligue des Nations. Selon lui, Roberto Martinez doit désormais passer la main et quitter la Belgique.

"Moi, je changerais d'entraîneur. Je ne le dis pas agressivement", a lancé Vande Walle sur notre plateau. "Un couteau qui ne coupe plus, il faut l'aiguiser ou le changer. Il faut créer une nouvelle dynamique et je pense à Michel Preud'Homme pour lui succéder", poursuit-il ensuite.

Un choix qu'il justifie par plusieurs facteurs. "Il connaît bien les joueurs, il a prouvé à de maintes reprises qu'il était un bon entraîneur. Je pense que c'est un coach qui peut gueuler quand il le faut. Notre ami Roberto, c'est lisse, c'est toujours content. On perd, on est content. On est toujours content. Je voudrais voir un peu plus d'agressivité. Quand tu es mené, c'est facile de faire un discours. Mais tu dois aussi savoir le faire quand tu mènes au score. Il faut un autre discours, une autre personnalité", a-t-il déclaré.

Voilà qui a le mérite d'être limpide.