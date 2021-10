Sur son nuage, Karim Benzema dévoile les grandes ambitions Françaises: "Aller chercher la Coupe du Monde !"

Larim Benzema, attaquant de l'équipe de France, buteur lors de la victoire 2-1, est très heureux. Et pour cause: le Français a inscrit le premier des deux buts qui ont permis aux Bleus de soulever la Ligue des Nations en dominant l'Espagne.

Un succès qu'il savoure comme rarement. "Sur un plan collectif et sur un plan personnel, j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France, aujourd'hui c'est fait. C'était un match difficile contre une très bonne équipe. On a montré une force de caractère, parce que cette équipe est très très forte, elle ne lâche jamais rien et aujourd'hui on l'a encore prouvé. C'est le signe des grandes équipes, ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment. On n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin du match, et on a réussi à mettre ces deux buts. Je vais profiter de ce trophée, et petit à petit on va se qualifier pour la Coupe du monde et aller la chercher !", a-t-il déclaré sur M6.