ATP Finals: Alexander Zverev quatrième joueur qualifié pour le Masters

(Belga) L'Allemand Alexander Zverev est le 4e joueur à avoir validé son ticket pour le Masters de fin de saison, qui regroupera les huit meilleurs joueurs de l'année 2021, du 14 au 21 novembre à Turin, en Italie. L'Allemand de 24 ans, vainqueur du tournoi en 2018, rejoint le N.1 mondial serbe Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3).

Zverev, 4e mondial, jouera le traditionnel rendez-vous de fin de saison pour la cinquième fois consécutive. "J'ai connu ma meilleure saison en carrière jusqu'ici et je suis très heureux d'être qualifié", a dit le droitier de Hambourg, cité sur le site de l'ATP. L'Allemand a remporté quatre titres cette saison, portant son total à 17 sacres sur le circuit. Lauréat à Acapulco ainsi qu'aux Masters 1000 de Madrid et Cincinnati, il a surtout décroché l'or olympique à Tokyo. Il a également atteint à deux reprises le dernier carré d'un Grand Chelem en 2021, à Roland-Garros et à l'US Open. En 2018, il avait enlevé le Masters de fin de saison, son premier titre majeur. Pour y parvenir, il avait écarté Roger Federer en demi-finales puis vaincu Novak Djokovic en finale. En 2020, il n'a pas passé le cap de la phase de groupes, terminant avec deux défaites et une victoire. (Belga)