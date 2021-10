La provocation de trop: un journal français s'excuse après une couverture polémique sur les Belges (vidéo)

Jeudi, la Belgique a perdu sa place en finale en s'inclinant face à la France en Ligue des Nations. Une défaite 2-3 qui a laissé des traces, alors que les Diables Rouges avaient su prendre le large en première période.

Dans la foulée de cette victoire, de nombreux fans français s'étaient à nouveau mis à chambrer les Belges. Et le sommet a été atteint lorsque le journal L'Equipe a dévoilé sa une. "Le seum, deux fois", titrait le journal, en référence à l'enchaînement de défaites belges face aux Bleus.

Invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, le rédacteur en chef, Frédéric Waringuez, a tenu à clarifier la situation, alors qu'en Belgique comme en France, cette une divise grandement. "C’était un petit clin d’œil, un trait d’humour, une petite provocation", a-t-il précisé d'emblée. "Il n’y a aucun problème pour saluer les qualités sportives de la Belgique en foot comme ailleurs. Évidemment, nous sommes Français et un peu chauvins, c’est naturel".

Visiblement, le choix de cette une a fait parler jusqu'à l'intérieur de la rédaction. "Elle était un peu partagée. Certains ont apprécié le clin d’œil et en ont souri. D’autres ont trouvé que c’était cruel et qu’on aurait pu titrer sur la belle victoire des Bleus et le match qui est sans doute le meilleur de l’Équipe de France depuis la Coupe du Monde. Toutefois, il ne faut y voir aucune volonté de méchanceté vis-à-vis des Belges et de la Belgique. Parfois, les titres dépassent un peu les intentions qu’on y met", a-t-il reconnu.

La France a depuis battu l'Espagne et remporté la Ligue des Nations. La Belgique a elle terminé quatrième après une défaite contre l'Italie en petite finale.