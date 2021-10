Ligue des Champions de basket - Deuxième défaite de suite pour Ostende battu à domicile par Strasbourg

(Belga) Ostende s'est incliné lundi soir, à domicile, face aux Français de Strasbourg (77-83) en match de la 2e journée en Ligue des champions de basket.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les champions de Belgique qui se reposaient sur Levi Randolph (17 points sur l'ensemble du match) pour alimenter le marquoir (15-14). Les visiteurs faisaient jeu égal grâce à l'adresse de John Roberson (20 points dont 4x3) pour passer devant à la pause (38-39) avant de faire le break au retour des vestiaires. Les joueurs de Dario Gjergja, le coach du BCO, ne trouvaient plus le chemin des filets et Strasbourg en profitait pour prendre le large (57-67 après 30 minutes). Pierre-Antoine Gillet (21 points) tentait bien d'inverser la tendance dans les dix dernières minutes, mais il était trop tard pour revendiquer la victoire (77-83). C'est la deuxième défaite en autant de rencontres en Ligue des champions pour les Ostendais qui se retrouvent provisoirement troisièmes de leur groupe. Leur prochaine rencontre est prévue le 26 octobre face aux Estoniens de Kalev/Cramo. Le premier de chaque groupe, composé de quatre formations, est directement qualifié pour le tour suivant. Les deuxièmes et troisièmes devront quant à eux passer par un match de barrage pour rejoindre le Final 16 de la compétition. (Belga)