Assist d'un Brugeois, gestes fous de Memphis: les Pays-Bas ont écrasé Gibraltar (vidéos)

Les Pays-Bas, où le Brugeois Noa Lang a obtenu sa première titularisation ont fait un grand pas vers le Mondial-2022 en giflant Gibraltar 6-0, emmenés par un Memphis Depay intenable en première période. L'attaquant du FC Barcelone a frappé un corner repris victorieusement par son capitaine Virgil van Dijk (9e), avant d'échouer sur penalty (19e) puis de doubler la mise (21e), et même de se reprendre... sur penalty (45e+3). Les Néerlandais sont toujours premiers du Groupe G (19 pts) avec deux points d'avance sur la Norvège, victorieuse du Monténégro à domicile 1-0.

Derrière, la Turquie s'est imposée au bout du suspense grâce à un but du "roi" Burak Yilmaz (90e+9) et reste au contact du duo de tête (15 pts). Dans le Groupe H, la Croatie a été tenue en échec par la Slovaquie 2-2 dans un match riche en suspense. Mauvaise opération pour les finalistes du Mondial 2018 qui sont désormais deuxièmes de ce groupe à deux points de la Russie, victorieuse en Slovénie 1-2. La première place se jouera sans doute le 14 novembre lors d'un certain Croatie-Russie.