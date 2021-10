Des joueuses menacées de viol par un groupe de supporters (photo)

C'est un vrai calvaire qu'ont vécu les joueuses de l'équipe B féminine d'Osasuna. Ces dernières ont été ciblées par un groupe de supporters lors d'un match disputé samedi à Nueva Montana, où elles se sont imposées 5-0. Des fans qui ont jugé bon de les menacer de viol pendant toute la rencontre.

Choquée par ces propos, une des joueuses, Karolina Sarasua García, 17 ans seulement, a listé sur une feuille tout ce qu'elle a entendu. Et les propos sont affreux. "Je vais t'emmener dans les vestiaires et te violer", "Je vais te violer toi et toute ton équipe", "Soulève ton maillot et montre-moi tes seins et ton cul", pour n'en citer que quelques-uns. Cette feuille, la joueuse l'a partagé sur Instagram, suscitant une vague d'indignation combinée à une salve d'encouragements pour continuer à lutter contre ces comportements scandaleux.

"Merci à tous pour votre soutien. J'espère que ce type d'insultes cessera au plus vite, je ne souhaite à personne de vivre ce que nous avons connu aujourd'hui", a publié ensuite la jeune femme sur Twitter. Le club concerné a aussi décidé d'agir en consultant les images de surveillance pour identifier les auteurs et les condamner.