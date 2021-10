Le partenaire de double d'Elise Mertens apparaît sur le court avec un masque de dragon (vidéos)

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi d'Indian Wells en double. Une belle performance pour la paire, qui continue de surfer sur sa vague de bonnes performances et semble avoir de plus en plus de repères.

Mais lors de cette rencontre, la joueuse taïwanaise a surpris son monde. Et ce après la victoire, à l'interview. En effet, elle est apparue sur le court affublée d'un masque de dragon du plus bel effet, provoquant l'hilarité de tout le stade, y compris de sa coéquipière. Hsieh Su-Wei s'est finalement expliquée sur ce geste. "C'est une idée de mes physios. Elles travaillent si dur, elles nous aident toute l'année. L'une d'entre elles fêtait son anniversaire hier et portait ce masque. Elle m'a demandé de le mettre sur le terrain et j'ai accepté", a-t-elle admis en rigolant.

Voilà un bon moyen de détendre l'atmosphère.