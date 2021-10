En pleine détresse, Neymar reçoit le soutien de ses coéquipiers (photo)

Après avoir annoncé son possible départ de l'équipe nationale brésilienne après la Coupe du monde 2022 au Qatar, la superstar brésilienne Neymar a reçu un élan de solidarité de la part de ses équipiers de la Seleção. Sur le compte Instagram du défenseur de Chelsea Thiago Silva, on pouvait par exemple lire mardi (heure locale) : "Si tu as besoin de quelqu'un de fort, tu sais que je serai toujours là pour toi !". Le texte est accompagné d'une photo de Silva serrant son ami Neymar dans ses bras.

Le milieu de terrain Fred (Manhcester United) avait déclaré en conférence de presse : "C'est difficile de parler d'une autre personne. Ce type est parfois soumis à une pression énorme. Pas seulement Neymar, mais aussi (Lionel) Messi, Cristiano Ronaldo, mais nous espérons qu'il restera longtemps avec nous. Il est l'un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vu au Brésil." L'attaquant Richarlison (Everton), qui se remet d'une blessure au genou, a tweeté une photo de fans à Manaus avec une bannière sur laquelle on pouvait lire : "Neymar, si tu jouais au paradis, je mourrais pour te voir". Pour le joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 29 ans, la Coupe du monde 2022 au Qatar sera probablement sa dernière apparition sur la plus grande scène du football. "Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde", déclare-t-il dans le documentaire "Neymar Jr. et la lignée des rois", diffusé dimanche par le diffuseur DAZN. "Je la vois comme ma dernière, car je ne sais pas si j'aurai la force mentale nécessaire pour affronter le football après cela". Le Brésil est actuellement à Manaus pour préparer son match de qualification pour la Coupe du monde contre l'Uruguay, jeudi. Le film traite de la grande pression qui pèse sur Neymar en tant qu'héritier de Pelé et leader de la Seleção. Il n'a pas encore remporté de titre de champion du monde. Il a manqué la défaite 1-7 contre l'Allemagne en demi-finale dans son pays en 2014 en raison d'une blessure. Il avait été battu par les Diables Rouges en quarts de finale en Russie en 2018. La Coupe du monde 2022 au Qatar serait sa troisième. Neymar dit dans le film qu'il donnera tout pour gagner le tournoi avec son pays et réaliser son plus grand rêve d'enfant.