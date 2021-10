8 passes et un contre magistral: le but hallucinant des jeunes espagnols (vidéo)

Les U21 de l'Espagne n'ont pas tremblé un seul instant, hier soir, contre l'Irlande du Nord. Les espoirs se sont imposés 3-0 en offrant une véritable démonstration collective face à des nord-irlandais étouffés.

Et le but de la soirée est inscrit par un anderlechtois, Sergio Gomez. Ce dernier a ponctue un contre d'école: il n'a fallu que 8 passes à l'Espagne pour se retrouver en position de doubler la mise. Et d'y parvenir. Une merveille collective.