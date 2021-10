Kane, Icardi ou Coutinho sur le terrain, Lampard ou Conte sur le banc: Newcastle va flamber lors du prochain mercato

Racheté par un fonds d'investissement saoudien, Newcastle a de grands moyens. Et visiblement, le club compte bien débourser son argent rapidement pour se forger une véritable équipe du top en Angleterre.

Qui dit rachat à des sommes colossales, dit rumeurs immédiates. Newcastle ne va pas se priver d'acheter après son rachat, qui fait de lui le club le plus riche de la planète. Les investisseurs disposeraient de 400 milliards d'euros de ressources, même si la totalité n'ira pas dans le club, évidemment.

Et avec un tel budget, Newcastle peut viser large. Selon les médias anglais, les Magpies vont reforger une équipe pour se débarrasser de la lutte pour le maintien. Pour ce faire, ils voudraient d'abord un nouvel entraîneur. Steve Bruce devrait rapidement plier bagage. Pour le remplacer, Newcastle aurait fait de Frank Lampard sa priorité. Mais Antonio Conte, Steven Gerrard ou encore Ralf Rangnick sont également dans les petits papiers.

Rayon joueurs, le club se divise entre rêve et réalité. Dans les rêves, le club est désormais cité comme un acquéreur potentiel d'Harry Kane, cité à City et que les Spurs n'ont pas l'intention de brader. Les Magpies veulent aussi offrir à Philippe Coutinho une nouvelle chance de briller et la piste serait déjà activée. Mauro Icardi est aussi concerné.

Mais le club veut aussi s'offrir du lest: Donny van de Beek, Jesse Lingard, Anthony Martial, Eric Bailly, Wesley Fofana, Clément Lenglet. Voilà la liste des joueurs associés à Newcastle. Certains dès l'hiver prochain, les autres au mercato d'été. Autant vous dire que cela s'annonce intéressant à suivre.